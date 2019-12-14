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Представители СММ ОБСЕ не могут попасть в ОРДЛО - штаб ООС

Представители СММ ОБСЕ не могут попасть в ОРДЛО - штаб ООС
12:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики не пускают СММ ОБСЕ на территорию ОРДЛО.

Незаконные вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не пускают представителей СММ ОБСЕ на неподконтрольные правительству Украины территории, в том числе и к участкам разведения сил и средств, заявляет украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

"Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины. Все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением", - сказано в сообщении операции Объединенных сил на странице штаба в Фейсбуке.

Однако украинская сторона СЦЦ отмечает, что вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ежедневно отказывают СММ в доступе на неподконтрольные правительству Украины территории и к участкам разведения сил и средств.

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"По данным отчета СММ ОБСЕ от 13 декабря 2019 года представители вооруженных формирований Российской Федерации дважды задерживали патрули Миссии на блокпосту примерно в 2,5 км к северу от участка разведения в районе н. п. Петровское позволили патрулю Миссии проехать только после 20 минут ожидания; на блокпосту западнее н.п. Верхнешироковское только после примерно часа ожидания", - говорится в сообщении.

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Донбасс, ВСУ, СММ ОБСЕ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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