ГСЧС: Последствия пожара в Одесском колледже ликвидированы

Новости Украины:Спасатели закончили разбирать завалы после смертельного пожара в Одессе.

В субботу, 14 декабря, работы по ликвидации последствий пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены.

"14 декабря в 8:00 работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Всего с начала разборки завала вывезены около 3 тыс. 124 куб. м строительных конструкций.

К работам были привлечены 182 чел. и 26 единиц техники, из них от ГСЧС 68 чел. личного состава и 8 единиц техники.

Продолжается работа Правительственной комиссии по расследованию причин пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, созданной Распоряжением Кабинета министров Украины от 06.12.2019 №1223-р.

С 9 декабря 2019 года приказом ГСЧС Украины (по личному составу) №510 генерал-майора службы гражданской защиты Федорчака Виктора Васильевича, начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области отстранено от исполнения служебных обязанностей.