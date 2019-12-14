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ГСЧС: Последствия пожара в Одесском колледже ликвидированы

ГСЧС: Последствия пожара в Одесском колледже ликвидированы
12:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Спасатели закончили разбирать завалы после смертельного пожара в Одессе.

В субботу, 14 декабря, работы по ликвидации последствий пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены.

"14 декабря в 8:00 работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Всего с начала разборки завала вывезены около 3 тыс. 124 куб. м строительных конструкций.

К работам были привлечены 182 чел. и 26 единиц техники, из них от ГСЧС 68 чел. личного состава и 8 единиц техники.

Следователи ГБР пришли с обысками в Одесское управление ГСЧС

Продолжается работа Правительственной комиссии по расследованию причин пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, созданной Распоряжением Кабинета министров Украины от 06.12.2019 №1223-р.

С 9 декабря 2019 года приказом ГСЧС Украины (по личному составу) №510 генерал-майора службы гражданской защиты Федорчака Виктора Васильевича, начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области отстранено от исполнения служебных обязанностей.

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Одесса, Пожар, Колледж, ГСЧС, Пожар в колледже.
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