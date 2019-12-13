Следователи ГБР пришли с обысками в Одесское управление ГСЧС

Новости Украины:Обыски проходят в рамках дела о пожаре в Одесском колледже, который произошел 4 декабря.

Следователи ГБР и прокуратуры пришли с обысками в Одесское управление ГСЧС. Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

"Следователи теруправления ГБР и работники прокуратуры осуществляют выемку документов, связанных с проверкой инспекторами ГСЧС состояния противопожарной безопасности в колледже", - заявила представитель областной прокуратуры Екатерина Новачлы.

По словам Екатерины Новачлы, в данный момент ни один работник ГСЧС, ответственный за проверку противопожарной безопасности, не получал сообщения о подозрении.

Напомним, пожар в Одесском колледже вспыхнул 4 декабря. В результате пожара 16 человек погибли, еще 30 пострадали. В полиции рассматривают несколько версий происшествия: возгорание вследствие неисправности электропроводки и электроприборов, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

Как сообщалось ранее, В Одессе продолжается ликвидация последствий пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.