Скачать
Пятница, 13.12.2019
Убийство Шеремета: судья избравший меру пресечения Кузьменко взял самоотвод (Видео)
Убийство Шеремета: судья избравший меру пресечения Кузьменко взял самоотвод (Видео)
"Нафтогаз" и "Газпром" начали второй раунд переговоров
"Нафтогаз" и "Газпром" начали второй раунд переговоров
Биатлон. Хохфильцен: победу в спринте одержал Йоханнес Бе
Биатлон. Хохфильцен: победу в спринте одержал Йоханнес Бе
"Хотим быть оригинальными": почему Райан Рейнольдс еще не дал имя для дочери (Фото)
"Хотим быть оригинальными": почему Райан Рейнольдс еще не дал имя для дочери (Фото)

Следователи ГБР пришли с обысками в Одесское управление ГСЧС

Следователи ГБР пришли с обысками в Одесское управление ГСЧС
15:54 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:Обыски проходят в рамках дела о пожаре в Одесском колледже, который произошел 4 декабря.

Следователи ГБР и прокуратуры пришли с обысками в Одесское управление ГСЧС. Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области. 

"Следователи теруправления ГБР и работники прокуратуры осуществляют выемку документов, связанных с проверкой инспекторами ГСЧС состояния противопожарной безопасности в колледже", - заявила представитель областной прокуратуры Екатерина Новачлы.

По словам Екатерины Новачлы, в данный момент ни один работник ГСЧС, ответственный за проверку противопожарной безопасности, не получал сообщения о подозрении. 

Пожар в Одесском колледже: в мэрии города подтвердили прекращение поисковой операции

Напомним, пожар в Одесском колледже вспыхнул 4 декабря. В результате пожара 16 человек погибли, еще 30 пострадали. В полиции рассматривают несколько версий происшествия: возгорание вследствие неисправности электропроводки и электроприборов, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

Как сообщалось ранее,  В Одессе продолжается ликвидация последствий пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, ГБР, ГСЧС, Обыски, Одесское управление ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты категорически нельзя совмещать с чаем
02 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
03 День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
04 День Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать в этот день
05 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Шебелинском месторождении начали бурение новой скважины
На Шебелинском месторождении начали бурение новой скважины
Меркель объяснила продление санкций против РФ
Меркель объяснила продление санкций против РФ
Где дешевле? Госстат провел аудит украинских АЗС
Где дешевле? Госстат провел аудит украинских АЗС
Где встретить Новый год 2020: от семейных посиделок до шумных вечеринок
Где встретить Новый год 2020: от семейных посиделок до шумных вечеринок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь