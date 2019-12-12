Пожар в Одесском колледже: в мэрии города подтвердили прекращение поисковой операции

Новости Украины:Замглавы Одессы Андрей Котляр заявил, что спасательная операции прекращена и начались работы по восстановлению здания.

Заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр сообщил, что работы по поиску пропахавших на месте пожара в Одессе завершены. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

По его словам, поисковая операция завершилась и начались работы по ремонту и восстановлению здания.

"Пожар квалифицирована как чрезвычайная ситуация техногенного характера государственного уровня", - отметил он.

Андрей Котляр добавил, что в данный момент в больнице находятся десять человек. Семеро взрослых и трое подростков.

Полиция и судмедэксперты продолжают проводить идентификацию погибших.

Как сообщалось ранее, Кабмин выделил 4 миллиона на ликвидацию последствий пожара в Одессе.

Кроме этого, по состоянию на 7.00 четверга, 12 декабря, число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16 человек.