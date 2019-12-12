Пожар в Одесском колледже: число погибших возросло

Новости Украины:В результате пожара в одесском колледже погибло 16 и пострадало 30 человек.

По состоянию на 7.00 четверга, 12 декабря, число погибших вследствие пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16 человек, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 14 погибших (тела 9 человек не идентифицированы). Всего в результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 8 человек", – сказано в сводке на сайте ведомства в четверг утром.

Согласно информации, продолжаются работы по разборке завалов и демонтажа аварийных элементов конструкций здания.

К ликвидации последствий пожара привлечены 222 человека и 37 единиц техники, из них от ГСЧС 67 человек л/с и 8 единиц техники.

Напомним, пожар произошел на улице Троицкой в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.

Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. Спустя длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.

В результате пожара погибли 16 человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице умер спасатель Сергей Шатохин из-за тяжелых травм.

Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.

Спасатели продолжают искать под завалами сгоревшего колледжа ряд пропавших без вести людей.

Что касается причин пожара, то полиция рассматривает 3 версии: умышленный поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Одесская ОГА выделит 3 миллиона гривен, а правительство – 4 миллиона гривен компенсации пострадавшим и семьям погибших во время пожара.