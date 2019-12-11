Кабмин выделил 4 миллиона на ликвидацию последствий пожара в Одессе

Новости Бизнеса:Кабмин выделил почти 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в одесском колледже.

Кабинет министров Украины выделил почти 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

"Инициатива правительства предусматривает выделение по 200 тыс. грн каждой из семей, чьи родные погибли во время пожара в Одесском колледже, и по 50 тыс. грн травмированным во время пожара. Еще 315 тыс. грн будут направлены на первоочередные меры по ликвидации последствий пожара. Общая сумма, которую правительство планирует выделить, составляет 3 млн 965 тыс. грн", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Указанные средства будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда Государственного бюджета Украины.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 человек вывели по лестничным клеткам, 10 человек были выведены звеньями ГДЗС и 18 человек - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что колледж не проверяли на пожарную безопасность 5 лет. Он также пообещал обнародовать результаты расследования до 20 декабря. Премьер потребовал уволить руководителей ГосЧС и департамента образования в Одесской области.