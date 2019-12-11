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Пожар в Одессе: пострадавшим выделено 3 млн гривен

Пожар в Одессе: пострадавшим выделено 3 млн гривен
10:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:Пострадавшим и членам семей погибших во время масштабного пожара 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе выделено около трех миллионов гривен.

Мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился выделить материальную помощь пострадавшим во время пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса - всего более 3,5 миллиона гривень.

Соответствующее распоряжение городского головы опубликовано на официальном сайте мэрии.

"Определить размер единовременной адресной материальной помощи: семьям погибших в размере 120 тыс. грн на одну семью с учетом стоимости ритуальных услуг, которая перечисляется исполнителям услуг. Лицам, пострадавшим в результате пожара в зависимости от состояния тяжести повреждений: легкое состояние - в размере 20 тыс. грн на одного человека, среднее состояние - в размере 40 тыс. грн на одного человека; тяжелое состояние - в размере 80 тыс. грн на одного человека", - говорится в документе.

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Департаменту здравоохранения горсовета следует подать списки пострадавших в результате пожара с указанием состояния тяжести повреждений в департамент труда и социальной политики горсовета, а департаменту финансов - передать помощь за счет средств, предусмотренных в смете департамента труда и социальной политики Одесского городского совета по коду расходов 0813242 «Другие меры в области социальной защиты и социального обеспечения».

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 человек вывели по лестничным клеткам, 10 человек были выведены звеньями ГДЗС и 18 человек - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что колледж не проверяли на пожарную безопасность 5 лет. Он также пообещал обнародовать результаты расследования до 20 декабря. Премьер потребовал уволить руководителей ГосЧС и департамента образования в Одесской области.

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Одесса, Пожар, Сигнализация, ГСЧС, Пожар в Одессе, Геннадий Труханов, Пожар в Одесском колледже, Причины пожара в Одессе.
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