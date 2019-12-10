Пожар в Одессе: правительство выделит почти 4 миллиона на ликвидацию последствий

Новости Украины:Кабмин выделит почти 4 миллиона на ликвидацию последствий пожара в Одессе.

Кабинет министров Украины на заседании 11 декабря рассмотрит вопрос о выделении почти 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и компенсацию семьям погибших.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Правительство поддержит пострадавших и их семьи. Вместе с тем расследование трагедии, определение ответственных - это вопрос наивысшего приоритета ", - комментирует инициативу Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

После одобрения на заседании правительства указанные средства будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда Государственного бюджета Украины.

Как сообщалось ранее, 4 декабря в 10 час. 12 мин в городе Одессе на третьем этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14 ч. 18 мин 4 декабря пожар локализован на площади 4 тыс. Кв м.

Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.

По состоянию на сейчас трагедия унесла жизни 12 человек. Местонахождение 4 человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать.