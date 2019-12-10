Пожар в Одесском колледже: руководителю уже объявили подозрение

Новости Украины:Полиция рассматривает три версии пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.

Полиция не нашла огнетушителей в Одесском колледже экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в пожаре погибли 12 человек, руководителю учреждения объявили о подозрении в совершении преступления.

Об этом заявил руководитель управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех на брифинге 10 декабря

"Продолжается осмотр места происшествия. Подозрение одно уже объявлено руководителю колледжа вчера по служебной халатности. Безусловно, есть и другие фигуранты. Следствие продолжается,"- сказал Бех.

Бех добавил, что будет объявлено "несколько подозрений".

По словам начальника областной полиции, правоохранители на месте пожара не изъяли ни одного огнетушителя, поскольку ряд огнетушителей был под кроватью у коменданта.

Он также добавил, что автоматической системы оповещения о пожарной безопасности в здании не было: ни сигнализации, ни датчиков чувствительности к дыму и температуре.

Оповещение осуществлялось в ручном режиме путем нажатия на устаревшую сигнализацию типа "ревун" возле места вахтера на 1 этаже.

Бех рассказал, что полиция фиксирует все нарушения в протоколе осмотра места происшествия. После этого будут назначены соответствующие экспертизы, а после них уже будут "следственные квалификации по тем или другим лицам".

По его словам, документов относительно пожарной безопасности изъяли уже много, поэтому полиции "есть с чем и с кем работать".

По словам Беха, третьей версией пожара является неосторожное обращение с огнем. До этого следствие рассматривало две причины возниконвения пожара - неисправность электропроводки и электроприборов, и умышленный поджог.

Бех также добавил, что более 600 студентов учились на платной основе, платя от 10 до 14 тысяч гривен в год. Поэтому, по его словам, средства для обеспечения безопасности детей у колледжа были. Соответственно будет проведена проверка, использовались ли эти средства должным образом.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 человек вывели по лестничным клеткам, 10 человек были выведены звеньями ГДЗС и 18 человек - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что колледж не проверяли на пожарную безопасность 5 лет. Он также пообещал обнародовать результаты расследования до 20 декабря. Премьер потребовал уволить руководителей ГосЧС и департамента образования в Одесской области.