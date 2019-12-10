Скачать
Вторник, 10.12.2019
"Газовая война" с РФ возможна: Гончарук сделал важное заявление
"Газовая война" с РФ возможна: Гончарук сделал важное заявление
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Нафтогаз резко снизил цену на газ для населения
Джошуа обратился к Уайлдеру
Джошуа обратился к Уайлдеру
Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)
Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)

Пожар в Одесском колледже: руководителю уже объявили подозрение

Пожар в Одесском колледже: руководителю уже объявили подозрение
13:57 Сегодня Телеграф Фото: Думская

Новости Украины:Полиция рассматривает три версии пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.

Полиция не нашла огнетушителей в Одесском колледже экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в пожаре погибли 12 человек, руководителю учреждения объявили о подозрении в совершении преступления.

Об этом заявил руководитель управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех на брифинге 10 декабря

"Продолжается осмотр места происшествия. Подозрение одно уже объявлено руководителю колледжа вчера по служебной халатности. Безусловно, есть и другие фигуранты. Следствие продолжается,"- сказал Бех.

Бех добавил, что будет объявлено "несколько подозрений".

По словам начальника областной полиции, правоохранители на месте пожара не изъяли ни одного огнетушителя, поскольку ряд огнетушителей был под кроватью у коменданта.

Он также добавил, что автоматической системы оповещения о пожарной безопасности в здании не было: ни сигнализации, ни датчиков чувствительности к дыму и температуре.

Оповещение осуществлялось в ручном режиме путем нажатия на устаревшую сигнализацию типа "ревун" возле места вахтера на 1 этаже.

Бех рассказал, что полиция фиксирует все нарушения в протоколе осмотра места происшествия. После этого будут назначены соответствующие экспертизы, а после них уже будут "следственные квалификации по тем или другим лицам".

По его словам, документов относительно пожарной безопасности изъяли уже много, поэтому полиции "есть с чем и с кем работать".

По словам Беха, третьей версией пожара является неосторожное обращение с огнем. До этого следствие рассматривало две причины возниконвения пожара - неисправность электропроводки и электроприборов, и умышленный поджог.

Пожар в Одесском колледже: пропавших людей все еще ищут

Бех также добавил, что более 600 студентов учились на платной основе, платя от 10 до 14 тысяч гривен в год. Поэтому, по его словам, средства для обеспечения безопасности детей у колледжа были. Соответственно будет проведена проверка, использовались ли эти средства должным образом.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 человек вывели по лестничным клеткам, 10 человек были выведены звеньями ГДЗС и 18 человек - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что колледж не проверяли на пожарную безопасность 5 лет. Он также пообещал обнародовать результаты расследования до 20 декабря. Премьер потребовал уволить руководителей ГосЧС и департамента образования в Одесской области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Пожар, Сигнализация, ГСЧС, Пожар в Одессе, Владимир Зеленский, Пожар в Одесском колледже, Причины пожара в Одессе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
02 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
03 Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
04 Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
05 День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар в Одесском колледже: руководителю уже объявили подозрение
Руководителю Одесского колледжа сообщили о подозрении
Стрельба в больнице в Чехии: подозреваемый застрелился
Стрельба в больнице в Чехии: подозреваемый застрелился
Сенцов о встрече в &quot;нормандском формате&quot;: Страну никто не предал
Сенцов о "нормандской встрече": Страну никто не предал
Лилия Литковская впервые показала крошечную дочь (Фото)
Лилия Литковская впервые показала крошечную дочь (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь