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Пожар в Одесском колледже: пропавших людей все еще ищут

Пожар в Одесском колледже: пропавших людей все еще ищут
09:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:В настоящее время на месте трагедии открытого огня не наблюдается, продолжаются поисково-спасательные работы.

В Одессе продолжаются поисково-спасательные работы и работы по подготовке к демонтажу аварийных элементов конструкций.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7 часов 10 декабря открытого огня не наблюдается. Продолжаются поисково-спасательные работы и работы по подготовке к демонтажу аварийных элементов конструкций здания. В ходе проведения поисковых работ обнаружены тела 10 погибших (тела 6 человек не идентифицированы). Всего в результате пожара погибли 12 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остаются 9 человек. К ликвидации последствий пожара привлечены 250 человек и 34 единицы техники, из них от ГСЧС 96 человек личного состава и 8 единиц техники. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Одесской области", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек (12 человек вывели по лестничным клеткам, 10 человек были выведены звеньями ГДЗС и 18 человек - с помощью лестниц и автоподъемников) из около 400, находившихся в здании в момент возгорания.

В 14:18 того же дня пожар был локализован, однако тушение отдельных очагов возгорания и тлеющих участков продолжалось еще длительное время.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что колледж не проверяли на пожарную безопасность 5 лет. Он также пообещал обнародовать результаты расследования до 20 декабря. Премьер потребовал уволить руководителей ГосЧС и департамента образования в Одесской области.

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Одесса, Пожар, Сигнализация, ГСЧС, Пожар в Одессе, Владимир Зеленский, Пожар в Одесском колледже, Причины пожара в Одессе.
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