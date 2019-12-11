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Пожар в Одесском колледже: спасатели продолжают разбирать здание

Пожар в Одесском колледже: спасатели продолжают разбирать здание
09:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В работах по демонтажу сгоревших конструкций принимают участие 206 спасателей и 40 единиц техники.

На месте пожара в Одесском колледже открытого огня по состоянию на сегодняшнее утро не наблюдается, спасатели продолжают работы по демонтажу аварийных элементов конструкций здания.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ликвидации последствий пожара задействованы 206 человек и 40 единиц техники.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

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Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тысячи квадратных метров. В этом здании размещались 19 различных организаций и учреждений.

Уже подтверждена гибель в результате пожара 12 человек, пострадали более 30 человек. Четыре человека считаются пропавшими без вести, тела пяти погибших в настоящее время не удалось идентифицировать.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Готовится подозрение двум фигурантам.

Пожар в Одесском колледже: руководителю уже объявили подозрение

10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины).

11 декабря правительство Украины на своем заседании рассмотрит вопрос о выделении почти 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже и выплаты компенсаций семьям погибших.

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Одесса, Пожар, ГСЧС, Пожар в Одессе, Пожар в колледже, Одесский колледж.
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