Пожар в Одесском колледже: рабочие начали разбирать сгоревший корпус (Фото)

Новости Украины:В ГСЧС заявили, что рабочие начали разбирать верхнюю часть здания и обеспечили доступ к внутреннему двору.

В Одессе продолжается ликвидация последствий пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, по состоянию на утро пятницы продолжаются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании колледжа.

Уже осуществлен разбор конструкции верхней части здания, убраны элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход во внутренний двор, расчищен "колодец"с шестого по первый этаж сектора "А"возле арки.

Как отмечается, проведены работы на первом этаже по установлению подпорных балок под второй этаж. Обследованы все подвальные помещения, из которых откачано около 400 куб. м воды и пр.

Возобновлено газоснабжение в расположенном рядом жилом доме по ул. Троицкой, 23. "Жители временно отселенных квартир вернулись домой», - сообщили в главке.

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения возгорания: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд поместил ее под круглосуточный домашний арест.