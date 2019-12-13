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Пожар в Одесском колледже: рабочие начали разбирать сгоревший корпус (Фото)

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Пожар в Одесском колледже: рабочие начали разбирать сгоревший корпус (Фото)
11:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В ГСЧС заявили, что рабочие начали разбирать верхнюю часть здания и обеспечили доступ к внутреннему двору.

В Одессе продолжается ликвидация последствий пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, по состоянию на утро пятницы продолжаются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании колледжа.

Уже осуществлен разбор конструкции верхней части здания, убраны элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход во внутренний двор, расчищен "колодец"с шестого по первый этаж сектора "А"возле арки.

Пожар в Одесском колледже: число погибших возросло

Как отмечается, проведены работы на первом этаже по установлению подпорных балок под второй этаж. Обследованы все подвальные помещения, из которых откачано около 400 куб. м воды и пр.

Возобновлено газоснабжение в расположенном рядом жилом доме по ул. Троицкой, 23. "Жители временно отселенных квартир вернулись домой», - сообщили в главке.

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

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По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения возгорания: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд поместил ее под круглосуточный домашний арест.

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Одесса, ГСЧС, Пожар в Одессе, Пожар в колледже, Одесский колледж.
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