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Четверг, 12.12.2019
Пожар в Одессе: спасатели завершили поиски, назначена генетическая экспертиза
Пожар в Одессе: спасатели завершили поиски, назначена генетическая экспертиза
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Пожар в Одессе: спасатели завершили поиски, назначена генетическая экспертиза

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Пожар в Одессе: спасатели завершили поиски, назначена генетическая экспертиза
15:10 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:Для установления личностей погибших при пожаре в Одесском колледже назначена генетическая экспертиза.

С целью установления личностей погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса назначена генетическая экспертиза, сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Шайхет.

"По состоянию на 12-е декабря первоочередной осмотр места происшествия следователями завершено. После предоставления разрешения работниками ГСЧС он будет продолжен", - приводит слова Шайхета отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что на сегодняшний день официально опознаны только четыре человека. Другие погибшие будут идентифицированы после проведения генетической экспертизы.

Начаты ремонтно-восстановительные работы.

Происшествие квалифицировано как "чрезвычайная ситуация техногенного характера государственного уровня".

Напомним, пожар произошел на улице Троицкой в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.

Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. Спустя длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.

Пожар в Одессе: пострадавшим выделено 3 млн гривен

В результате пожара погибли 16 человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице умер спасатель Сергей Шатохин из-за тяжелых травм.

Что касается причин пожара, то полиция рассматривает 3 версии: умышленный поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования. 

Пожар в Одесском колледже: число погибших возросло

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 

Одесская ОГА выделит 3 миллиона гривен, а правительство – 4 миллиона гривен компенсации пострадавшим и семьям погибших во время пожара

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Одесса, Пожар, Сигнализация, ГСЧС, Пожар в Одессе, Пожар в Одесском колледже, Причины пожара в Одессе.
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