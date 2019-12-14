Смертельное ДТП на Житомирщине: полицейскому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы

Новости Украины:ГБР сообщило о подозрении правоохранителю, устроившему смертельное ДТП в Житомирской области.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в г.Хмельницком сообщили о подозрении полицейскому роты полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Житомирской области, который подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения.

"По предварительной информации полицейский, находясь за рулем автомобиля марки "Volkswagen Passat" с двумя пассажирами, не выбрал безопасную скорость и выехал за пределы проезжей части дороги, чем совершил столкновение с деревом", - сообщает пресс-служба ГБР в субботу.

В результате ДТП один пассажир скончался на месте происшествия, второй получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Правоохранители квалифицировали происшествие по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.