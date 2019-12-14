Харьковские полицейские разоблачили двух лжеподрывников

Новости Украины:Двое харьковчан подозреваются в "пьяном" псевдоминировании.

Полиция установила личности двух лжеминеров, сообщивших о закладке взрывчатки возле входа в станцию метро "Киевская" и в банке на ул.Полтавский шлях в Харькове.

"В ходе проверок информации взрывоопасных и других предметов, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан, правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ночь на субботу, около 2:45, в полицию позвонил неизвестный и сказал, что якобы оставил взрывчатку у дверей на входе в станцию метро "Киевская". Как установили полицейские, звонил 23-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Причину своего поступка он объяснить не смог.

Сообщение о минировании банка поступило в полицию в субботу около 7:20 также от анонима. Мужчина заявил, что намерен подорвать банк. Правоохранители установили, что это был 20-летний харьковчанин, который также находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок он объяснил плохим настроением.