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Столичные правоохранители разоблачили наркотрафик из Южной Америки (Фото)

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Столичные правоохранители разоблачили наркотрафик из Южной Америки (Фото)
15:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:СБУ в Киевской области блокировала конрабанду наркотиков из Южной Америки.

Служба безопасности Украины разоблачила почтовый канал контрабанды психотропных веществ из одной из стран Южной Америки, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что участники международной преступной группировки осуществляли контрабанду оптовых партий наркотиков транзитом через территорию Украины в Россию", - сказано в сообщении.

Так, в Киеве правоохранители задержали нескольких граждан Украины и РФ, которые отвечали за получение международных передач и дальнейшую пересылку наркотиков за границу. Отмечается, среди задержанных - организатор контрабанды на территории Украины.

"Во время ряда обысков у злоумышленников было обнаружено компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами причастности к функционированию наркотрафика", - говорится в сообщении.

Кроме того, у фигурантов дела было изъято 6 кг гармалина.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.305 Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются следственные действия для разоблачения и задержания остальных соучастников преступления на территории Украины.

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СБУ, Киевская область, Контрабанда.
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