Полицейские задержали злоумышленников, укравших банковский терминал (Фото)

Новости Украины:Во Львовской области полицейские задержали злоумышленников, укравших банковский терминал.

Правоохранители задержали злоумышленников, причастных как минимум к четырем кражам банковских терминалов на территориях Львовской и Ивано-Франковской областей.

"13 декабря около 5:10 в одном из поселков Дрогобычского района злоумышленники, повредив входную дверь, проникли в помещение отделения банка и похитили терминал самообслуживания", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сотрудники полиции оперативно установили лиц, причастных к совершению преступления, и задержали их в порядке ст.208 УПК Украины. К задержанию были задействованы бойцы спецподразделения КОРД.

"Личности злоумышленников установлены - ими оказались пятеро иностранцев в возрасте 26-42 года и 40-летний гражданин Украины. Похищенный банковский терминал и другие вещественные доказательства у них изъяты. Также установлено, что задержанные причастны к еще минимум трем подобным преступлениям, совершенных на территориях Львовской и Ивано-Франковской областей", - сообщил заместитель главы полиции Львовской области Тарас Сабанюк.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд изберет задержанным меру пресечения.