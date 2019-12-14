На Полтавщине представили нового прокурора области (Фото)

Новости Украины:Прокуратуру Полтавской области возглавил Ярослав Голынский.

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак представил коллективу прокуратуры Полтавской области нового руководителя - Ярослава Голынского.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Трепак назвал ключевые приоритеты в работе органов прокуратуры Полтавской области, которыми является противодействие коррупции, организованной преступности и проведения реформы.

"Реформа делается для того, чтобы построить объективно новую прокуратуру, где принципами в работе будут честь и совесть. Этот процесс непростой, но он необходим. Этого требует общество", - сказал заместитель Генпрокурора.

В свою очередь Ярослав Голынский поблагодарил за доверие и заверил, что направит работу коллектива на обеспечение поставленных задач.

Ярослав Голынский родился в 1985 году в г.Тернополь. В органах прокуратуры работает с декабря 2007 года. До назначения на должность работал заместителем прокурора Киевской области.