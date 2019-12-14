В оккупированном Крыму РФ провела авиационные учения

Новости Украины:Над оккупированным Крымом РФ провели летные учения.

Пилоты российских самолетов Су-27СМ и Су-30М2 во время летно-тактических учений провели "воздушный бой" в небе над оккупированным Крымом. В целом в учениях приняли участие около десяти военных самолетов.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ.

Российские военные подняли по тревоге звена дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2. Их направили на перехват военных самолетов условного противника, нарушившего "воздушную границу РФ".

"Во время воздушного боя и условное применение ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены", – говорится в сообщении.

Пилоты отрабатывали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, вопросы аэронавигации, пилотирование по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника. В роли противника выступили самолеты из состава другого авиационного подразделения, дислоцированного на военных аэродромах Крыма.

Напомним, ранее оккупационные российские войска провели учения морской авиации и противовоздушной обороны в анексованому Крыму. Российские военные бомбили условного противника в горах. Местом обучения стал полигон Опук. В общем с неба на землю было сброшено 12 авиационных бомб.