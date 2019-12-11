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США проведут в Европе крупнейшие военные учения со времен "холодной войны"

США проведут в Европе крупнейшие военные учения со времен "холодной войны"
08:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Весной 2020 года 20 тысяч американских солдат высадятся в Европе и будут переброшены на восточную границу НАТО.

США планируют весной 2020 года провести в Европе крупнейшие учения со времен окончания "холодной войны".

Об этом заявил американский генерал-майор Бэрри Сигуин, который руководит операциями союзников из военного штаба НАТО в Бельгии, сообщает DW.

Центром учений, в рамках которых в Европу будут переброшены 20 тысяч американских солдат, станет Германия. Американские солдаты будут через Атлантический океан доставлены в Бельгию и Нидерланды, оттуда через территорию Германии они будут передислоцированы в Польшу и вдоль восточных границ НАТО. При этом вооруженные силы США присоединятся к уже размещенным в Европе американским войскам и силам партнеров по НАТО. Общая численность участвующих в учениях соединений составит 37 тысяч человек.

Целью учений станет предупреждение России от повторения аннексий подобных захвату Крыма в 2014 году.

США и ряд стран запланировали крупнейшие учения Defender Europe 2020

Напомним: в ноябре в Литве прошли двухнедельные военные учения НАТО с участием около 4000 военнослужащих из 11 стран-членов альянса. Помимо литовских войск, в учениях под названием "Железный волк II" (Iron Wolf II), участвовали, в частности, подразделения из Германии, США и Великобритании.

Целью учений, которые прошли на литовском полигоне Пабраде, являлось улучшение взаимодействия между силами стран-членов НАТО. Участники учений отработали планирование и выполнение наступательных и оборонительных операций.

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США, Военные учения, Европа, Железный волк II.
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