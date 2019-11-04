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Военные учения "Железный волк" собрали войска НАТО в Литве

Военные учения "Железный волк" собрали войска НАТО в Литве
12:29 Сегодня Телеграф Фото: сайт ВС Литвы

Новости мира:В Литве стартовали международные учения "Железный волк 2019-II".

Около 4 тысяч военных из 11 стран НАТО и 1 тысяча военной техники (танки, боевые машины пехоты, бронетехника, артиллерийские орудия) будут задействованы в международных учениях под названием "Железный волк 2019-II", которые пройдут в Литве с 4 по 18 ноября.

Основная цель учений - взаимодействие при планировании и проведении наступательных и оборонительных операций.

Страны участницы учений НАТО: Бельгия, Чехия, Великобритания, Эстония, США, Польша, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Германия.

Учения будут проходить на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в городе Пабраде.

После учений с 18 по 22 ноября военная техника будет возвращена на места постоянной дислокации.

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Напомним, на днях Генсек НАТО Столтенберг посещал Украины и дал совет в получении ПДЧ.

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НАТО, Военные учения, Литва, Прибалтика, ВС Литвы, Железный волк 2019-II.
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