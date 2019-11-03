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Новый формат сотрудничества Украина-НАТО: Климпуш-Цинцадзе объяснила суть

Новый формат сотрудничества Украина-НАТО: Климпуш-Цинцадзе объяснила суть
19:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Для Украины пяти направлений сотрудничества с НАТО мало.

Председатель Комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что Кабмин должен расширить количество приоритетных направлений сотрудничества с НАТО.

Об этом она заявила в интервью"Сегодня" в ответ на вопрос об анонсированном министром обороны Андреем Загороднюком новый формат сотрудничества НАТО с Украиной

"Это изменение формата сотрудничества со всеми странами-партнерами. Украина имеет шанс стать первой. В рамках этого подхода будут приоритезироваться все задания, которые есть в диалоге между страной и Альянсом. На данный момент Украине предлагают определиться с пятью приоритетами. Как для меня, для нас большой задачей является то, чтобы аргументировать и объяснить, что пять приоритетов для нас мало", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Климпуш-Цинцадзе говорит об "очень опасном изменении акцентов в риторике" относительно РФ

По ее мнению, если речь идет о пяти приоритетах для каждой страны-партнера, то для Украины, которая имеет целью ПДЧ и членство, которая зашла в серьезный трансформационный процесс в секторе безопасности и обороны, этого точно недостаточно.

"И плюс имеем вызовы войны. Например, вопрос разминирования точно не стоит для многих других стран-партнеров НАТО. И это означает, что для нас сейчас есть задача (и я хотела бы это услышать от правительства, как они это видят) расширение количества этих приоритетов", - считает глава профильного комитета.

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НАТО, Иванна Климпуш-Цинцадзе, ПДЧ, Андрей Загороднюк.
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