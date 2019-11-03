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Климпуш-Цинцадзе говорит об "очень опасном изменении акцентов в риторике" относительно РФ

Климпуш-Цинцадзе говорит об "очень опасном изменении акцентов в риторике" относительно РФ
18:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Новая риторика в отношении России может стоить международной поддержки.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что изменение акцентов в риторике относительно России как страны-агрессора может стоить Украине поддержки международных партнеров.

Об этом она заявила в интервью "Сегодня" .

"Меня беспокоит, что буквально в течение последней недели из уст различных чиновников, политиков, включая Президента Украины, прозвучали тезисы о том, что наше руководство все меньше считает, что роль РФ в этом конфликте (на Донбассе - ред.) так уж велика. Пошла риторика от новых советников секретаря СНБО и Президента, что нам самим надо достичь примирения внутри страны с оккупированными территориями ", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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По ее словам, такое впечатление, что на Донбассе нет российских войск, и что Президент не читает ежедневных информационных сообщений, которые ему готовят все службы, где четко указано, какие российские подразделения, оружие, количество "гуманитарных" конвоев заходят на оккупированную территорию.

"Это очень опасная изменение акцентов в риторике, которая может стоить нам поддержки международных партнеров", - акцентировала глава профильного комитета.

По убеждению Климпуш-Цинцадзе, Украина должна называть белое белым, а черное черным, а скромность и сдержанность в риторике руководства государства по отношению к стране-агрессору для нее непонятна.

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"Кстати, я вижу, что парламентариям - представителям фракции "Слуга народа" тоже дали инструкции относительно неназывания России агрессором. Знаете, это как в той книге - тоткогонеможноназывать. Как-то так сегодня выглядит. Потому речь должна идти не только о репарациях. Это один огромный кусок тех претензий, которые мы должны предъявлять России, с которыми мы должны дальше идти и в международные суды и, очевидно, рассчитывать на политическую поддержку международных партнеров в том, чтобы РФ, признавая свою вину за эту агрессию, за уничтожение и разрушение наших территорий, за убийство наших людей компенсировала экономические, моральные и материальные убытки, не говоря уже о восстановлении территорий, полного суверенитета и независимости Украины", - подчеркнула она.

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Россия, Донбасс, Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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