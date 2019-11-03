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Климпуш-Цинцадзе о законе об "особом статусе Донбасса": Никакие работы не ведутся

Климпуш-Цинцадзе о законе об "особом статусе Донбасса": Никакие работы не ведутся
18:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В Раде не работают над законом об особом статусе Донбасса.

Никакой работы по разработке нового закона об "особом статусе Донбасса", так же как и обсуждения возможных параметров в Верховной Раде пока не ведется.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в интервью "Сегодня" в ответ на вопрос, или уже началась разработка законопроекта об "особом статусе" Донбасса, ведь срок действующего закона истекает 31 декабря.

"Вы помните, когда вообще стало известно о согласовании Украиной так называемой формулы Штайнмайера, Президент Украины Зеленский вышел к журналистам (на брифинг 1 октября в Офисе Президента. - Ред.) и сказал, что этот новый законопроект с непонятным направлением разрабатываться в ВР с большим привлечением стейкхолдеров. Прошел месяц. Ни стейкхолдеров, ни привлеченности, ни дискуссии в парламенте об этом, ни создания какой-то рабочей группы, ни инициирования рассмотрения той же ВСК, которая по инициативе фракций ЕС и "Голос" была создана в парламенте ... "- сказала Климпуш-Цинцадзе.

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На уточняющий вопрос о возможном обсуждении будущего законопроекта, она отметила, что "вообще нет ничего".

"Я думаю, что Президент Зеленский и представители его Офиса считают, что в конце декабря они бросят какую-то свою версию законопроекта в парламент. Ну и, видно, они рассчитывают, что монобольшинство без обсуждений его примет", - спрогнозировала глава профильного комитета.

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Как сообщалось ранее, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков спрогнозировал, что новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не раньше, чем состоится встреча в нормандском формате.

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Верховная Рада, Донбасс, Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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