Жители Киева смогут оплатить парковку в приложении Kyiv Smart City

Новости Украины:В столице водители смогут оплатить парковку с помощью приложения Kyiv Smart City.

В Киеве заработал онлайн-сервис «Парковочные абонементы», который позволяет оплачивать парковку на муниципальных площадках города через приложение Kyiv Smart City (версия для Android, версия для iOS). Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий и глава инициативы Kyiv Smart City Юрий Назаров.

«Теперь водители могут оплачивать парковку в приложение Kyiv SmartCity. На муниципальных площадках не нужно будет искать паркомат, прикреплять чек оплаты к лобовому стеклу, покупать талоны и тому подобное. Контролер по номеру автомобиля сможет найти абонемент в общем списке и таким образом проверить, что парковка оплачена. Это следующий шаг реализации «города в смартфоне» и распространения cashless-культуры», - сказал Назаров.

Раздел «Парковочный абонемент» появился в «Сервисе водителя». Купленный с его помощью абонемент будет действовать на платных муниципальных парковках Киева в течение календарного месяца, в дальнейшем появится возможность почасовой оплаты. При покупке можно выбрать месяц и зону действия абонента, а также за доплату заказать его физическую копию. Всего в Киеве существует три зоны. Чтобы определить действует ли на этой парковке ваш абонемент, необходимо убедиться, что в смартфоне работает GPS и в приложение есть доступ к геолокации, открыть Kyiv Smart City. Если парковка расположена в оплаченной вами зоне, на экране появится надпись: «Действует в Вашем местонахождении».

В процессе или после покупки абонемента необходимо выбрать автомобиль, для которого предназначается абонемент, добавив его в профиль. Оплатить парковку можно картой, привязанной к приложению.

После обновлений приложения Kyiv SmartCity у пользователей также появилась возможность привязать профиль к аккаунту в соцсетях или банковскому профилю. Кроме того, подключение BankID верифицирует пользователей, что важно, поскольку, в дальнейшем в приложении появятся сервисы, которые будут доступны только верифицированным пользователям.