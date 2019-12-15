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На Донбассе 8 нарушений режима "тишины": погиб украинский военный

На Донбассе 8 нарушений режима "тишины": погиб украинский военный
08:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина mil.gov.ua

Новости Украины:Боец ВСУ погиб, еще двое ранены вследствие обстрелов боевиков в субботу на Донбассе.

В течение субботы, 14 декабря, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, и еще раз уже с начала текущих суток, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Российская Федерация, несмотря на заверения мирового сообщества на переговорах лидеров "Нормандской четверки" в постоянном прекращении огня, продолжает систематические обстрелы позиций Объединенных сил… Вследствие этих коварных действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения", - говорится в сводке по состоянию на 7.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 5 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела.

На Донбассе погиб украинский боец

"С начала этих суток российские оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов в районе Луганского. Потерь с нашей стороны нет", - говорится в сводке.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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