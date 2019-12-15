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В оккупированном Крыму утонула подлодка вместе с плавдоком

В оккупированном Крыму утонула подлодка вместе с плавдоком
10:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Списанный плавучий док со списанной подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье.

В оккупированном Крыму затонул плавучий док вместе с подводной лодкой. Об этом сообщает агенство ТАСС. Как сообщило агенство пришествие произошло в ночь на воскресение в городе Севастополе. 

"Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали", - сказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

В то же время экстренные службы Севастополя сообщают, что подводная лодка Черноморского флота Б-380 всплыла на поверхность.

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"Сегодня ночью в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списаннная и выведеннная из состава флота подводная лодка Б-380. Лодка всплыла, находится на плаву", - говорится в сообщении. 

По предварительной информации затопление дока могло произойти из-за того, что он находился в плохом состоянии. В экстренной службе так же сообщили, что данный док и подводка не использовались и были списаны. 

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Все по теме:

Симферополь, Крым, Севастополь, Док, Оккупированный полуостров, Плавучий док, Затонувший док, Б-380.
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