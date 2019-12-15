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В Черкассах мужчина молотком избил водителя лимузина

В Черкассах мужчина молотком избил водителя лимузина
23:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:На Черкащине задержали мужчину, который напал с молотком на водителя лимузина.

В Черкасской области задержали мужчину, который молотком избил водителя лимузина, сообщила пресс служба областной прокуратуры.

"По оперативному реагированию Черкасской местной прокуратуры и Черкасского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области установлено ранее судимого жителя Черкасс 1984 года рождения, который в центре Черкасс с применением молотка нанес телесные повреждения в различные части тела водителю белого лимузина", - говорится в сообщении.

Следователи зарегистрировали уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, с применением другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Указанное лицо задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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"В настоящее время в рамках уголовного производства проводятся первоочередные следственные действия по установлению свидетелей и очевидцев указанного события, устанавливается степень тяжести нанесенных телесных повреждений, а также другие меры к установлению фактических обстоятельств дела", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Прокуратура, Черкассы, Лимузин, Молоток.
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