В Черкассах на крупной взятке задержали чиновника (Фото)

Новости Украины:В Черкассах во время получения взятки был задержан руководитель коммунального медицинского учреждения.

Черкасские правоохранители задержали директора одной из городских поликлиник. Его задержали по подозрению в вымогательстве 50 тыс. гривень, которые он хотел получить от предпринимателя за подписание договора на поставку медицинского оборудования.

В пресс-службе Черкасской прокуратуры сообщили, что директора поликлиники задержали во время получения второй части денег, которые правоохранители изъяли на месте события.

"Первая часть денежных средств в размере 8 тыс. грн заявителем передана директору поликлиники в августе этого года", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство. Директора поликлиники задержали.

В настоящее время по уголовному производству проводятся необходимые первоочередные следственные и процессуальные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, более 1,3 миллиона гривень нанесенного ущерба: в Одессе бывшему топ-чиновнику сообщили о подозрении.