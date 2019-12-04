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В Черкассах на крупной взятке задержали чиновника (Фото)

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В Черкассах на крупной взятке задержали чиновника (Фото)
12:50 Сегодня Телеграф Фото: Прокуратура

Новости Украины:В Черкассах во время получения взятки был задержан руководитель коммунального медицинского учреждения.

Черкасские правоохранители задержали директора одной из городских поликлиник. Его задержали по подозрению в вымогательстве 50 тыс. гривень, которые он хотел получить от предпринимателя за подписание договора на поставку медицинского оборудования. 

В пресс-службе Черкасской прокуратуры сообщили, что директора поликлиники задержали во время получения второй части денег, которые правоохранители изъяли на месте события. 

"Первая часть денежных средств в размере 8 тыс. грн заявителем передана директору поликлиники в августе этого года", - говорится в сообщении.

Садовой и прокуратура намерены обжаловать решение суда

По данному факту полиция открыла уголовное производство. Директора поликлиники задержали. 

В настоящее время по уголовному производству проводятся необходимые первоочередные следственные и процессуальные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. 

Напомним, более 1,3 миллиона гривень нанесенного ущерба: в Одессе бывшему топ-чиновнику сообщили о подозрении.

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Взятка, Черкассы, Поликлиника, Черкасская прокуратура.
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