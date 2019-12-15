На Тернопольщине нашли тело пропавшего 15-летнего парня

Новости Украины:В Тернопольской области в поле обнаружили мертвым пропавшего 15-летнего парня.

В Тернопольской области нашли мертвым в поле 15-летнего парня, которого разыскивали с 23 ноября.

Как сообщили в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сегодня, 15 декабря около полудня в поле между селами Вився и Золотая Слобода Козовского района охотники обнаружили тело подростка.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался без вести пропавший 15-летний Виктор Грубьяк из села Золотая Слобода Козовского района.

Во время поверхностного осмотра на теле несовершеннолетнего признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили. Правоохранители предполагают, что парень, возвращаясь домой, заблудился и пошел в направлении Козовского сахарного завода, а в дальнейшем мог заснуть в поле и замерзнуть.

Окончательная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы, отметили в полиции.

Напоминаем, парень ушел из дома вечером 21 ноября. Последний раз его видели около часа ночи 22 ноября возле дома культуры соседнего села Вився.

К его поискам были привлечены водолазы, сотни спасателей и полицейских. За информацию, которая могла бы помочь установить местонахождение пропавшего, объявили вознаграждение.