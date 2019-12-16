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В Ровно пьяный мужчина угнал авто и совершил два ДТП (Фото)

В Ровно пьяный мужчина угнал авто и совершил два ДТП (Фото)
00:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: rv.npu.gov.ua

Новости Украины:В Ровно нетрезвый мужчина на угнанном авто совершил два ДТП.

В Ровно мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль и попал на нем в два ДТП, в результате чего были повреждены пять автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ровенской области. Как сообщается, в полицию вчера, 14 декабря, около 18:40 поступило сообщение, что на проспекте Мира водитель микроавтобуса совершил ДТП и пытается скрыться с места происшествия.

"Следственно-оперативная группа установила, что 43-летний житель угнал автомобиль Citroen Jumper, который принадлежит 53-летнему жителю Ровно и был припаркован на автостоянке на улице Шевченко областного центра. Микроавтобус не замыкался и заводился с помощью подручных средств. Похититель об этом знал, ведь накануне хотел устроиться к владельцу машины на работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что находясь за рулем, 43-летний водитель не справился с управлением и на перекрестке улиц Шевченко-Мира допустил столкновение с автомобилем Peugeot Expert под управлением 18-летнего местного жителя.

Однако после этого он оставляет место ДТП и пытается ехать дальше, но совершает еще одно автопроисшествие, повредив еще четыре транспортных средства. В результате ДТП никто не пострадал. Водителя задержали прохожие и вызвали полицию. Выяснилось, что 43-летний житель находился за рулем чужого авто в состоянии алкогольного опьянения: прибор "Драгер" показал 3,52 промилле. Из-за алкоголя он не смог объяснить полицейским зачем похитил микроавтобус.

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43-летнего злоумышленника следователи задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в совершении незаконного завладения транспортным средством по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины.

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, грабежа и незаконного обращения с оружием, за что находился в местах лишения свободы. Максимальное наказание, которое может ему грозить за совершенное преступление - лишение свободы от трех до пяти лет.

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ДТП, Ровно, Полиция.
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