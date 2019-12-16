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В трех областях Украины есть проблемы с отоплением

В трех областях Украины есть проблемы с отоплением
12:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:21 область и Киев по состоянию на 16 декабря на 100% подключены к отоплению.

По состоянию на 16 декабря в Украине три здания не подключены к отоплению. Среди них два учебных заведения и один жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 16 декабря по информации областных и Киевской городской государственных администраций 21 область и г. Киев на 100% подключены к отоплению", - сообщается в посте.

Однако также отмечается, что в Васильковском районе Запорожской области и в Решетиловском районе Полтавской области два учебных заведения не отапливаются.

Украинские газовые хранилища заполнены на 63%

Также отопление отсутствует в жилом доме в городе Светловодске Кировоградской области.

На протяжении 16-17 декабря текущего года вышеупомянутые объекты должны начать отапливать, ведь в учебных заведениях не может продолжаться учебный процесс.

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ЖКХ, Отопительный сезон, Отопление.
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