В трех областях Украины есть проблемы с отоплением

По состоянию на 16 декабря в Украине три здания не подключены к отоплению. Среди них два учебных заведения и один жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины на своей странице в Facebook.
"По состоянию на 16 декабря по информации областных и Киевской городской государственных администраций 21 область и г. Киев на 100% подключены к отоплению", - сообщается в посте.
Однако также отмечается, что в Васильковском районе Запорожской области и в Решетиловском районе Полтавской области два учебных заведения не отапливаются.
Также отопление отсутствует в жилом доме в городе Светловодске Кировоградской области.
На протяжении 16-17 декабря текущего года вышеупомянутые объекты должны начать отапливать, ведь в учебных заведениях не может продолжаться учебный процесс.