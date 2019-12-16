В Тернопольской области школьный автобус попал в масштабное ДТП, есть погибший

Новости Украины:В Тернопольской области в результате столкновения легковушек и школьного автобус с детьми погиб один человек.

На автодороге "Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече" вблизи с.Кровинка Тернопольской области 15 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина.

"По предварительной информации: водитель автомобиля Volkswagen Sharan выехал на полосу встречного движения и как результат - столкнулся с автобусом марки "Эталон", а затем врезался в еще один встречный автомобиль ВАЗ-21074", - сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области в понедельник.

Так, в результате столкновения водитель ВАЗа, мужчина 1957 года рождения, житель Тернополя, погиб на месте происшествия.

В ходе проверки стало известно, что на момент аварии в автобусе находилось десять учеников, которые ехали на школьную олимпиаду в смт Дружба.

"К счастью, дети не пострадали. Водителя иномарки - жителя Львовской области, задержали согласно статье 208 УПК", - отметили в полиции.

По предварительной информации, все водители были трезвы, а транспорт исправен, данный факт внесен в ЕРДР согласно ст.286 ч.2 УК. Продолжается следствие.

Напомним, во вторник утром, 10 декабря, во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием школьного автобуса, в результате которого пострадали 5 человек.