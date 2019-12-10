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Во Львовской области школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Во Львовской области школьный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
15:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: lv.npu.gov.ua

Новости Украины:На автодороге Киев-Чоп на Львовщине, произошло ДТП с участием школьного автобуса, в результате пострадали пять человек, из них трое - дети.

Во вторник утром, 10 декабря, во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием школьного автобуса, в результате которого пострадали 5 человек.  Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 10 декабря, около 8.20 на автодороге Киев - Чоп в селе Коростив Сколевского района", - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, произошло столкновение автомобиля Peugeot 308, которым управлял 28-летний львовянин, со школьным автобусом "ТАТА" под управлением 46-летнего жителя Сколевского района. Вследствие ДТП телесные повреждения получили трое пассажиров автобуса, жители города Сколе в возрасте 11-17 лет, а также водитель и пассажир Peugeot, 24-летняя киевлянка.

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такового.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием начальника одного из отделов Национальной гвардии, пострадали четыре человека.

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ДТП, Авария, Киев-Чоп, Происшествие.
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