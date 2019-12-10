В Киевской области начальник отдела Нацгвардии сбил двух детей

В Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием начальника одного из отделов Национальной гвардии, пострадали четыре человека.
Об этом сообщает во вторник пресс-служба Государственного бюро расследований.
Предварительно установлено, что военнослужащий за рулем собственного авто не справился с управлением и сбил двух несовершеннолетних пешеходов. Они получили тяжелые и средние травмы.
Кроме того, после наезда автомобиль столкнулся с бетонной электроопорой и перевернулся. Опора упала на автомобиль, в результате чего пострадали еще двое пассажиров. Их госпитализировали в больницу.
Следствие проверяет, не находился ли военный в состоянии алкогольного опьянения, допрашиваются участники ДТП и свидетели. Процессуальное руководство в производстве осуществляет военная прокуратура.
Напомним, в Киевской области полицейские задержали нетрезвого водителя, который сбил ребенка и пытался скрыться.