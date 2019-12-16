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Избили металлическим прутом: на Волыни депутат попал в больницу

Избили металлическим прутом: на Волыни депутат попал в больницу
19:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:На Волыни депутата избили металлическим прутом.

В Нововолынске Волынской области депутата городского совета посреди дня на улице избили металлическим прутом.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Сегодня за медицинской помощью в местную центральную городскую больницу обратился депутат Нововолынского горсовета. По его словам, после 13 часов на улице Кобзаря в Нововолынске во время конфликта неизвестный причинил ему телесные повреждения металлическим прутом", - говорится в сообщении.

Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления и привлечения его к ответственности.

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Пострадавший находится на обследовании в больнице.

Предварительно следователи квалифицируют это событие по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве, совершенном с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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Волынская область, Нововолынск, Нацполиция.
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