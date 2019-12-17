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В Черкассах врачи успешно пересадили костный мозг

В Черкассах врачи успешно пересадили костный мозг
13:29 Сегодня Телеграф moz.gov.ua Фото: Фейсбук

Новости Украины:В черкасском онкоцентре провели первую успешную пересадку костного мозга.

Врачи Черкасского областного онкологического диспансера 25 ноября впервые в области провели аутологичную трансплантацию костного мозга - пересадку собственных клеток пациентки, сообщается на сайте Министерства здравоохранения во вторник.

"До этого подобные операции делали только в Киеве и Львове",- отмечается в сообщении.

Пациентка Тамара больна множественной миеломой. У нее болели кости, но ей годами не могли поставить правильный диагноз. Пересадка костного мозга - это единственный шанс женщины.

Она сама для себя стала донором стволовых клеток. С помощью аутотрансплантации ей прогнали кровь. Машина как сепаратор прогоняет кровь пациента, находит здоровые стволовые клетки, и они попадают в специальный пакет. За 4-5 часов пакет 250 миллилитров наполняется стволовыми клетками. После отбора стволовые клетки хранятся в криохранилище при температуре минус 177 градусов. Впрочем она может опускаться и ниже. При таких условиях биологический материал может храниться до десяти лет.

Перед операцией Тамара несколько недель находилась в стерильном боксе. Ей ввели чрезвычайно высокую дозу химиотерапии, которая убивает не только раковые клетки, но и способность организма противостоять любым бактериям. Это означает, что любая инфекция может убить пациента за считанные часы. Поэтому воздух в отделение и в палаты к больным проходит через каскад специальных фильтров, что делает его почти стерильным. Именно нехватка оборудования сдерживала развитие трансплантации в черкасском онкодиспансере. Наладить пересадку костного мозга пытались трижды на протяжении двух десятилетий, но не хватало денег. В частности, на оснащение лаборатории. Теперь лаборатория будет работать 24 часа семь дней в неделю, как и отделение онкогематологии. Все врачи здесь прошли стажировку за рубежом.

Сам процесс трансплантации костного мозга выглядит как обычное переливание крови, но далее самое сложное. Десять дней, а иногда требуется несколько недель, чтобы стволовые клетки прижились и начался процесс восстановления организма. У Тамары пересадка костного мозга в этом онкодиспансере прошла успешно. Далее у женщины долгий процесс восстановления.

В Украине впервые провели трансплантацию в районной больнице

Трансплантацию провели в рамках утвержденной областной программы по трансплантации костного мозга. Программа рассчитана на четыре года - до 2023 года.

В 2020 году в Черкасском онкодиспансере планируют сделать до 40 таких операций.

В рамках программы было закуплено необходимое высококачественное оборудование и проведена подготовка помещений. Врачи прошли практическую подготовку в Центре гематологической трансплантации клиники химиотерапии и гематологии университетской клиники Риги (Латвия).

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Все по теме:

Рак, Черкассы, Трансплантация, Операция, Онкоцентр, Костный мозг, Черкаський онкодиспансер.
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