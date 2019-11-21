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В Украине впервые провели трансплантацию в районной больнице

В Украине впервые провели трансплантацию в районной больнице
14:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В больнице города Ковель Волынской области впервые провели успешную трансплантацию почки.

В Волынской области впервые в Украине врачи районной больницы города Ковеля провели трансплантацию почки.

Как сообщили в Министерство здравоохранения, новый орган получила 34-летняя женщина с хронической болезнью почек, которая на протяжении шести лет получала сеансы гемодиализа и три года находилась в очереди на трансплантацию почки в Запорожье.

Донором органа стал ее муж, который отдал свою почку для спасения супруги.

"Трансплантация от живого донора – это двойная ответственность, ведь орган забирают у здорового человека и нельзя допустить, чтобы его здоровье пострадало", – подчеркнули в Минздраве, добавив, что после операции супруги чувствуют себя хорошо и уже строят планы на будущее.

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Лицензию на проведение трансплантации органов Ковельская больница получила 19 сентября. До этого момента в Украине было всего пять центров трансплантации, в которых на протяжении 2018-2019 годов провели небольшое число трансплантации почек, хотя украинцам необходимо порядка трех тысяч подобных операций ежегодно.

Напомним, ранее в Нацполиции заявили, что около 20 украинцев продали свои почки в Казахстане. Каждый из них получал за это от 10 до 15 тысяч долларов, а тот, кто приобрел эту почку, платил до 150 тысяч долларов.

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Волынская область, Ковель, Трансплантация органов, Трансплантация почки.
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