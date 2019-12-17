Скачать
Вторник, 17.12.2019
Депутаты заблокировали президиум Рады: Разумков досрочно закрыл заседание
Депутаты заблокировали президиум Рады: Разумков досрочно закрыл заседание
Законопроект о сокращении депутатов Рады: КСУ дал оценку
Законопроект о сокращении депутатов Рады: КСУ дал оценку
Ломаченко и Усик в пролете: список номинантов BWAA 2019 года
Ломаченко и Усик в пролете: список номинантов BWAA 2019 года
"Звездный путь: Пикар": сериал продлен еще до премьеры
"Звездный путь: Пикар": сериал продлен еще до премьеры

Сбой в работе киевского метро: в чем проблема

Сбой в работе киевского метро: в чем проблема
14:51 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:В метро извинились и объяснили проблемы с оплатой проезда.

Проблемы в работе оплаты проезда накануне возникли из-за сбоя в результате перегрузки, столичный метрополитен уверяет, что работает над устранением проблем.

Об этом сообщает пресс-служба метро Киева.

"По предварительным данным из-за перегрузки вышел из строя оборудования подземки. В ближайшее время оператор системы е-билета КП "ГИВЦ" запустит резервную сеть. Конечно, мы не сможем изменить ваше вчерашнее испорченное настроение, но мы продолжим делать все, чтобы как можно быстрее свозить вас в нужные вам места!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время специалисты метрополитена и КП "ГИВЦ детально изучают случай и разрабатывают механизмы недопущения подобных сбоев в работе, чтобы "подобная #зрада больше не повторилась".

Шутка ценой в шесть лет тюрьмы: в Киеве задержали псевдоминера

Вчера, 16 декабря,  в системе оплаты проезда киевского метрополитена произошел очередной сбой. На нескольких станциях образовались большие очереди. Были зафиксированы случаи, когда раздраженные пассажиры штурмовали турникеты.

Почему это важно: Ранее планировалось, что с 1 ноября 2019 года полноценно заработает система единого электронного билета в общественном транспорте Киева. Метрополитен начал выводить из обращения жетоны, ограничив их продажу до одного в одни руки. В то же время в октябре из-за сбоев решением столичной власти полноценный запуск единого электронного билета перенесли на 31 марта 2020 года. Из-за этого жетоны в столичном метро тоже оставили в продаже. В то же время метрополитен не стал возвращать в продажу жетоны на станциях, где их уже не продают.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Метро, Киевское метро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
02 Маникюр 2020: главные тренды зимнего дизайна ногтей (Фото)
03 Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря
05 Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев инициирует расширение санкций против России
Киев инициирует расширение санкций против России
Убийство сына депутата Соболева: следствие установило организатора
Установлен организатор убийства сына Соболева
Протесты под Радой: несколько полицейских попали в больницу
Протесты под Радой: несколько полицейских попали в больницу
Новый год 2020: чего Крыса не хочет видеть на новогоднем столе
Новый год 2020: чего Крыса не хочет видеть на новогоднем столе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь