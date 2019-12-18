Ситуация на Донбассе: Боец ВСУ погиб вследствие вражеских обстрелов

Новости Украины:17 декабря во время обстрела боевиков погиб украинский военный.

В течение вторника, 17 декабря, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность вражеских снайперов… в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил", – говорится в сводке по состоянию на 7.00 среды, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили пять обстрелов: дважды вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; рядом с Майским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и из другого стрелкового оружия.

Два обстрела украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": в районе Широкино - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с Марьинкой - из ручного противотанкового гранатомета и снайперский огонь.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", – отметили в штабе.