Киев стоит в пробках: на мосту Патона ремонт (Карта)

Новости Украины:В Киеве в среду, 18 декабря, образовались многочисленные пробки на дорогах.

Как свидетельствуют данные Google Maps, на левом берегу затруднено движение по Днепровской набережной и улице Здолбуновской.

Традиционно сложно проехать по улицам Елены Телиги и Богатырской.

Пробки также наблюдаются на ул. Братиславской, ул. Теодора Драйзера, бульваре Перова и проспекте Генерала Ватутина. Затруднено движение и на мосту Георгия Фукса (Северном).

В районе Лукьяновки пробка наблюдается на улице Юрия Ильенко, ул. Сечевых стрельцов и Глыбочицкой.

Начинают скапливаться машины на проспекте Победы и бульваре Тараса Шевченко.

На всех мостах столицы с самого утра образовались пробки. Свободнее всего движение происходит на мосту Метро.

Как сообщалось, причиной ремонтных работ на мосту Патона стало аварийное проседание.