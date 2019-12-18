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Киев стоит в пробках: на мосту Патона ремонт (Карта)

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Киев стоит в пробках: на мосту Патона ремонт (Карта)
08:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киеве в среду, 18 декабря, образовались многочисленные пробки на дорогах.

Как свидетельствуют данные Google Maps, на левом берегу затруднено движение по Днепровской набережной и улице Здолбуновской.

Традиционно сложно проехать по улицам Елены Телиги и Богатырской.

Пробки также наблюдаются на ул. Братиславской, ул. Теодора Драйзера, бульваре Перова и проспекте Генерала Ватутина. Затруднено движение и на мосту Георгия Фукса (Северном).

В районе Лукьяновки пробка наблюдается на улице Юрия Ильенко, ул. Сечевых стрельцов и Глыбочицкой.

Начинают скапливаться машины на проспекте Победы и бульваре Тараса Шевченко.

Сбой в работе киевского метро: в чем проблема

На всех мостах столицы с самого утра образовались пробки. Свободнее всего движение происходит на мосту Метро.

Как сообщалось, причиной ремонтных работ на мосту Патона стало аварийное проседание.

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Киев, Пробки, Мост Патона, Пробки в Киеве.
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