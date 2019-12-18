Киев стоит в пробках: на мосту Патона ремонт (Карта)

Как свидетельствуют данные Google Maps, на левом берегу затруднено движение по Днепровской набережной и улице Здолбуновской.
Традиционно сложно проехать по улицам Елены Телиги и Богатырской.
Пробки также наблюдаются на ул. Братиславской, ул. Теодора Драйзера, бульваре Перова и проспекте Генерала Ватутина. Затруднено движение и на мосту Георгия Фукса (Северном).
В районе Лукьяновки пробка наблюдается на улице Юрия Ильенко, ул. Сечевых стрельцов и Глыбочицкой.
Начинают скапливаться машины на проспекте Победы и бульваре Тараса Шевченко.
На всех мостах столицы с самого утра образовались пробки. Свободнее всего движение происходит на мосту Метро.
Как сообщалось, причиной ремонтных работ на мосту Патона стало аварийное проседание.