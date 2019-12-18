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ГБР подозревает чиновников Николаевского облсовета в подделке документов

ГБР подозревает чиновников Николаевского облсовета в подделке документов
14:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Подозреваемые, уже после голосования, внесли в бюджет области пункты, которые увеличивают его расходы.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, осуществляют досудебное расследование по факту выдачи должностными лицами Николаевского областного совета заведомо ложных документов.

Как сообщает пресс-служба ГБР, действия должностных лиц привели к безосновательному увеличению расходной части областного бюджета на сумму более 83 млн грн.

По предварительной информации, в мае 2019 года Николаевский областной совет с третьей попытки принял решение о внесении изменений в бюджет области на 2019 год.

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"В дальнейшем, должностными лицами облсовета к этому решению безосновательно были добавлены пункты, которые увеличивают расходную часть бюджета на сумму более 83 млн грн. Средства выделены без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры голосования депутатами", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи ГБР выясняют были ли в дальнейшем использованы безосновательно выделенные бюджетные средства.

Также отмечается, что председатель Николаевского областного совета была заблаговременно уведомлена о необходимости проведения следователями ГБР временного доступа к вещам и документам и, несмотря на предупреждение, проводила в запланированное время пресс-конференцию, чем заблокировала следственные действия.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет прокуратура Николаевской области.

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Действия должностных лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов, если они ппривели к тяжелым последствиям) УК.

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Николаев, ГБР, Областной бюджет.
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