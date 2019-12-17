Назначение президентом глав НАБУ и ГБР: в КСУ против

Новости Украины:КСУ считает неконституционным законопроект, предоставляющий президенту право назначать директоров НАБУ и ГБР.

Конституционный суд признал неконституционным законопроект № 1014, предоставляющий Президенту Украины право назначать директоров НАБУ и Госбюро расследований.

Соответствующее решение было принято во время заседания Большой Палаты КСУ в понедельник, 16 декабря, сообщил Укринформу проинформированный источник в суде.

"Законопроект № 1014 признан не соответствующим 157 статье Конституции", - сообщил собеседник агентства.

За данное решение проголосовали 13 судей КСУ. Судьей-докладчиком по этому делу выступал Игорь Слиденко.

Как сообщалось, в сентябре текущего года Верховная Рада направила в КСУ для получения заключения президентский законопроект №1014 "О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины".

В данной статье Конституции говорится о закреплении полномочий Президента образовывать независимые регуляторные органы, назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и ГБР.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что документ предлагает дополнить статью 106 Конституции двумя новыми пунктами - 11-1 и 12-1. Таким образом, планировалось предоставить Президенту полномочия назначать на должности и освобождать от должностей в порядке, определенном законами Украины, директора НАБУ и директора ГБР.

Законопроект также предусматривал предоставить разрешение Президенту образовывать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать на должности и освобождать от должностей их членов в порядке, определенном законом.