В ДТП в Черниговской области погибли 3 человека, еще 14 пострадавших

Новости Украины:За содеянное водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Neoplan и седельного тягача Ivego с полуприцепом в Черниговской области погибли три человека и пострадали 14, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"44-летнему водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Управляя автобусом Neoplan на автодороге "Копти-Глухов-Бачевск", подозреваемый нарушил Правила дорожного движения, выехал на встречную полосу для движения и в дальнейшем допустил столкновение с седельным тягачем Ivego с полуприцепом. Погибли трое пассажиров автобуса. Еще 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, их госпитализировали", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.