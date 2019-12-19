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Четверг, 19.12.2019
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В ДТП в Черниговской области погибли 3 человека, еще 14 пострадавших

В ДТП в Черниговской области погибли 3 человека, еще 14 пострадавших
06:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:За содеянное водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Neoplan и седельного тягача Ivego с полуприцепом в Черниговской области погибли три человека и пострадали 14, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"44-летнему водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Управляя автобусом Neoplan на автодороге "Копти-Глухов-Бачевск", подозреваемый нарушил Правила дорожного движения, выехал на встречную полосу для движения и в дальнейшем допустил столкновение с седельным тягачем Ivego с полуприцепом. Погибли трое пассажиров автобуса. Еще 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, их госпитализировали", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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ДТП, Черниговская область, Авария, ДТП в Черниговской области.
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