Жара и лесные пожары: в Австралии объявили чрезвычайное положение

Новости Украины:Уже месяц, с первой недели ноября, в Австралии продолжаются катастрофические лесные пожары.

Власти Австралии объявили чрезвычайное положение сроком на неделю из-за масштабных лесных пожаров. Режим ЧП объявлен в городе Сиднее и штате Новый Южный Уэльс, сообщает DW.

В течение нескольких недель в Новом Южном Уэльсе бушевало около 100 лесных пожаров, из них лишь половина взята под контроль.

Кроме того, в регионе наблюдается рекордная жара — в некоторых частях штата синоптики прогнозируют температуру в 45 градусов тепла, в Сиднее — плюс 46.

Специалисты опасаются, что ветер, скорость которого достигнет 100 километров в час, будет способствовать дальнейшему распространению лесных пожаров в окрестностях города.

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Из-за ядовитых испарений врачи говорят о "чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения". В последние недели в больницах наблюдается резкое увеличение числа пациентов с проблемами в дыхательных путях.

По всей стране погибли уже шесть человек, разрушены более 800 домов.

Накануне в Австралии был побит общенациональный рекорд температуры, когда средняя температура была зафиксирована на отметке в 40,9 градусов — на 0,6 градуса выше показателя 2013 года.