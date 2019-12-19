Полиция Киева перешла на усиленный режим работы

Новости Украины:Полицейские в четверг продолжают в усиленном режиме обеспечивать публичную безопасность и порядок во время проведения акций в центре Киева.

В четверг, 19 декабря, правоохранители продолжают усиленно обеспечивать правопорядок и безопасность в центре Киева во время проведения акций протеста. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме во время проведения ранее анонсированных мероприятий с массовым участием граждан, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций", - говорится в сообщении.

Правоохранители вновь обратились к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы закона, проводить акции исключительно мирным путем, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Со вторника в центре Киева продолжаются митинги, в частности, против открытия рынка земли, с требованием упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах", а также Федерации профсоюзов Украины в поддержку законопроектов Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1.