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В Киевсовете представили новых депутатов от "ВО "Самопомощь"

В Киевсовете представили новых депутатов от "ВО "Самопомощь"
13:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Депутаты заняли места своих коллег, которые сложили полномочия - Дмитрия Стрижова и Владимира Таранова.

В Киевсовете представили новых депутатов - Екатерину Дидковскую и Александра Козяра.

Депутатов на заседании Киевсовета представил председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Анатолий Сульдин.

По его словам, эти депутаты решением комиссии признаны избранными и зарегистрированы в соответствии с очередностью в избирательных списках "Объединение "Самопомич" вместо Андрея Таранова и Дмитрия Стрижова, чьи полномочия были досрочно прекращены.

Сульдин вручил Дидковской и Козяру депутатские удостоверения.

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Сразу после этого заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив зачитал заявления новых депутатов о вхождении в депутатскую группу "Киевская команда".

Как сообщалось ранее2 декабря Киевсовет удовлетворил заявление Стрижова франкции "Объединение "Самопомощь") о досрочном прекращении полномочий. При рассмотрении вопроса Стрижова не было в сессионном зале, поэтому не были указаны причины, по которым он принял решение о досрочном прекращении полномочий.

Таранов досрочно прекратил и сложил свои депутатские полномочия 12 ноября. Депутаты поддержали решение о прекращении полномочий Таранова в связи "с его личным заявлением о сложении депутатских полномочий". Тогда председательствующий на заседании Киевсовета Прокопив сообщил, что Таранов просит дать ему возможность "заниматься другой работой". Таранов входил в состав депутатской группы "Киевская команда".

Напомним, Городские власти Киева намерены направить 4,2 млн грн на помощь приютам для животных, которые созданы и функционируют по инициативе общественности.

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Киевсовет, Депутаты Киевсовета, Александр Козяр, Екатерина Дидковская.
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