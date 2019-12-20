На балконе во Львове нашли почти 2 тысячи летучих мышей

Новости Украины:В центре Львова в одном из многоэтажных жилых домов хозяева на своем балконе обнаружили около 1700 летучих мышей.

Около 1,7 тыс спящих летучих мышей обнаружили на балконе одной из квартир Львова.

Об этом сообщил сотрудник Института экологии Карпат Национальной академии наук Украины Андрей-Тарас Башта.

"1700 летучих мышей с одного балкона во Львове. Вне сомнения рекорд как минимум для Украины", - написал Башта на своей странице в соцсети Facebook.

По словам ученого, хозяева квартиры обнаружили летучих мышей и обратились к нему с просьбой забрать из жилища.

"Во время сбора подсчитал количество (1700 плюс/минус 20 особей). Процесс поисков и сбора продолжался почти 4 часа. Поскольку сейчас во Львове тепло, то летучие мыши были выпущены", - написал он.

Он давно занимается летучими мышами, изучает их и часто откликается на просьбы львовян выловить этих животных, если они решают поселиться у кого на чердаке или на балконе.

По словам Башты, 1700 мышей – это рекорд как минимум для Украины. В Европе в подобных случаях максимальное количество животных было около тысячи.

Поскольку во Львове еще достаточно тепло, то летучих мышей выпустили искать себе новое место для зимовки. Есть надежда, что на этот раз они разделятся на более мелкие группы, а не искать укрытия единым семейством.