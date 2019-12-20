Водители-дальнобойщики перекрыли трассу Одесса-Киев

Новости Украины:Водители фур протестуют против установки весовых комплексов, которые указывают на перегруз машин.

В пригороде Одессы ночью водители-дальнобойщики перекрывали трассу Киев-Одесса, протестуя против установки весовых комплексов.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, в районе 23.00 дальнобойщики своими фурами перекрыли трассу возле КПП "Дачное".

Как сообщил пресс-секретарь ОГА Денис Соколов, водители протестовали против установки весовых комплексов, которые снимают информацию в движении и фиксируют перевес.

По его данным, все три полосы движения "сковали пробки". Полиция вела переговоры, но водители не хотели убирать автомобили, затор растянулся на 3 км.

По словам очевидцев, позднее водители убрали грузовики, якобы их начали пропускать без взвешивания. В региональном главке Нацполиции случившееся пока не комментируют.