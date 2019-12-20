На Донбассе не будет работать один из контрольных пунктов

Новости Украины:Пункт пропуска "Новотроицкое", что в районе ООС, в первой половине дня 22 декабря не будет работать.

Контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Новотроицкое" 22 декабря из-за проведения ремонтных работ электрической сети не будет работать, сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

"В связи с проведением ремонтных работ электрической сети, 22 декабря 2019 года, контроль въезда/выезда в КПВВ "Новотроицкое" с 8:00 до 12:00 осуществляться не будет", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что работа КПВВ "Новотроицкое" будет восстановлена в 12:00 в тот же день.

Напомним, с 1 декабря все КПВВ на Донбассе перешли на зимний график работы.